Поздняков надеется, что итоги конгресса ФИФА нормализуют ситуацию в других видах спорта

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков прокомментировал итоги конгресса Международной федерации футбола (ФИФА).

«Следим за решениями Конгресса FIFA и заявлениями, сделанными сегодня в Дохе. Конечно, это вселяет в нас сдержанный оптимизм. Надеемся что, опираясь на этот опыт, будет легче находить точки соприкосновения и в других видах спорта, что поспособствует нормализации ситуации в спортивном мире так быстро, как это будет возможно», — написала Поздняков в Telegram.

На конгрессе ФИФА, который прошел в Дохе, вопрос об исключении или приостановлении членства Российского футбольного союза (РФС) не поднимался. Также на конгрессе было принято решение ввести русский язык в качестве официального в организации.

В конце февраля ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) временно отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях.

РФС подал апелляции в Спортивный арбитражный суд (CAS) на эти решения.