Футбол
Сборная России
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Команда
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 11:37

Эркинов считает, что Россия была бы одним из фаворитов Азиатской конфедерации футбола

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Нападающий «Торпедо» и сборной Узбекистана Хожимат Эркинов поделился впечатлениями от товарищеского матча с национальной командой России (0:0) и поделился мнение о возможном вступлении России в Азиатскую конфедерацию футбола.

«Мы остались довольны матчем со сборной России. Нам удалось сыграть с хорошим соперником, получили новый опыт. Не хватило только забитых мячей. Все очень плотно играли, поэтому было реализовано мало моментов как у них, так и у нас. Конечно хотелось бы проводить такие встречи регулярно. Играть против хороших команд всегда интересно. Получаешь много положительных эмоций. С какой сборной из Азии можно сравнить сборную России по силе? Думаю, с одной из лучших — Японией. С Саудовской Аравией тоже можно было бы сопоставить», — приводит слова Эркинова Sport24.

Он также заявил, что сборная России была бы одним из главных фаворитов в Азиатской конфедерации футбола. По его словам, там есть и другие очень сильные сборне, например Японии, Южной Кореи или Саудовской Аравии.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-11-23-erkinov-rossiya-bylaby-odnim-iz-glavnykh-favoritov-v-aziatskoy-konfederatsii-futbola
Футбол
Сборная России по футболу
0
Читайте также
«Они отрезали мне ноги». Последний матч футбольного Бога
«К концу жизни он остался ни с чем. Это ужаснуло». Драма советского арбитра, судившего финал ЧМ
Молдавия отреагировала на «оседание» предназначенного ей газа на Украине
СМИ сообщили о двух взрывах в Иерусалиме
На Украине открыли более 4 тыс. «пунктов несокрушимости»
Как стать волонтером
Материалы сюжета: Сборная России, осень-2022: сборы и матчи в сентябре и ноябре
Глушаков — о товарищеских матчах сборной России: «Должны были выигрывать, не ожидал такого»
Мирзоян: «Комитет сборных команд РФС соберется по поводу товарищеских матчей»
Семшов: «Выбор соперников сейчас у сборной небольшой, нужно выжимать максимум из этих игр»
Семшов считает, что сборная России будет хорошо смотреться в Азиатской конфедерации футбола
Тихонов о матчах сборной России с Таджикистаном и Узбекистаном: «Кроме позора мы ничего не почерпнули»
Билялетдинов считает, что РФС пока не стоит переходить в Азиатскую конфедерацию футбола
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Глушаков — о товарищеских матчах сборной России: «Должны были выигрывать, не ожидал такого»
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости