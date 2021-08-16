Футбол
Сборная России
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Команда
Новости   //    Футбол   //    Сборная России

Дзюба не будет вызван в сборную России

14:59
Артем Дзюба. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Артем Дзюба. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

По информации «СЭ», нападающий «Зенита» Артем Дзюба не будет вызван в состав сборной России на сентябрьские матчи отбора на чемпионат мира-2022.

Первый матч под руководством нового главного тренера Валерия Карпина сборная России проведет 1 сентября против Хорватии. Эта встреча с высокой долей вероятности пройдет не в «Лужниках», как запланировано изначально, а на стадионе «ВТБ Арена» в Петровском парке.

10 августа стало известно, что Карпин встретился с футболистами «Зенита», в том числе с Дзюбой, с которым разговаривал более часа.

В четырех турах текущего сезона РПЛ у форварда «Зенита» только один полный матч.

Список футболистов, вызванных в сборную Карпиным на матч с Хорватией, а также на игры с Кипром (4 сентября, Никосия) и Мальтой (7 сентября, Москва, «Открытие Банк Арена») должен быть объявлен сегодня.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Читайте также

«Барса» без Месси, «Реал» без Рамоса. Кто выиграет чемпионат Испании?
«Тренировка сознания выше религиозных догм». Учитель Забита — о том, почему в природе нет тайн и как работать с детьми
Легкоатлетка Тимановская впервые выступила на соревнованиях после Олимпиады
Солдатова показала, как выглядит идеальный отдых, жена Авербуха родила, Ефимова вновь зажигает
«Сити» отдал больше 100 миллионов за Грилиша. Гвардиола опять выиграет АПЛ?
vs
5
Офсайд
Материалы сюжета: Сборная России: матчи отбора чемпионата мира 2022 в сентябре 2021 года — Хорватия, расписание, новости и обзоры