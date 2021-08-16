Дзюба не будет вызван в сборную России

По информации «СЭ», нападающий «Зенита» Артем Дзюба не будет вызван в состав сборной России на сентябрьские матчи отбора на чемпионат мира-2022.

Первый матч под руководством нового главного тренера Валерия Карпина сборная России проведет 1 сентября против Хорватии. Эта встреча с высокой долей вероятности пройдет не в «Лужниках», как запланировано изначально, а на стадионе «ВТБ Арена» в Петровском парке.

10 августа стало известно, что Карпин встретился с футболистами «Зенита», в том числе с Дзюбой, с которым разговаривал более часа.

В четырех турах текущего сезона РПЛ у форварда «Зенита» только один полный матч.

Список футболистов, вызванных в сборную Карпиным на матч с Хорватией, а также на игры с Кипром (4 сентября, Никосия) и Мальтой (7 сентября, Москва, «Открытие Банк Арена») должен быть объявлен сегодня.