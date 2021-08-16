Кавазашвили: «Карпин зря согласился возглавить сборную, я был ошеломлен»

Экс-голкипер сборной СССР Анзор Кавазашвили поделился мнением о назначении Валерия Карпина на пост главного тренера национальной команды.

«Карпин, я считаю, зря согласился возглавить сборную России, — цитирует «Газета.Ru» Кавазашвили. — Он может себе сломать шею. В данный момент, когда на пять месяцев взяли человека из футбольного клуба, чей уровень выступления в чемпионате России ниже среднего, это вызывает вопросы. Я был ошеломлен! Не из-за того, что Карпин плохой, а потому что он профессионал высочайшего класса и сам должен был не соглашаться на подобное предложение».

23 июля Российский футбольный союз (РФС) объявил о подписании соглашения с Карпиным до 31 декабря 2021 года, при этом предполагалось, что он будет совмещать должности в «Ростове» и национальной команде. Позже Карпин сообщил, что не будет совмещать работу в «Ростове» и сборной России, и ушел из клуба.