Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о заменах в перерыве товарищеского матча против Швеции (1:2). После первого тайма поле покинули Магомед Оздоев и Артем Дзюба, которых заменили Роман Зобнин и Александр Соболев. Последний забил единственный мяч россиян.

— Специально атаковали левым флангом?

— У соперника были проблемы справа в обороне. Жирков активно отыграл, Черышев тоже хорошо вышел. Но я не уверен, что был крен на один фланг. И Мостовой участвовал в игре, и Ионов активно вышел, и Фернандес подключался. Посмотрим статистику.

— Все замены были плановыми?

— Две не по плану, а по тому, что игра складывалась не в нашу пользу. Из-за этого поменяли план. Дзюба и Оздоев знали, что сыграют тайм. Жиркова не планировали на весь матч, но он его провел. Фернандеса так и планировали заменить по ходу второго тайма — он много работы делает в РПЛ. (Константин Алексеев)