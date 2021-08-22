Дзагоев может войти в состав сборной России на ближайшие отборочные матчи чемпионата мира

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев может войти в состав сборной России на отборочные матчи чемпионата мира в сентябре.

«С Дзагоевым встречался. Он может быть включен в состав», — заявил главный тренер национальной команды Валерий Карпин ТАСС.

Предварительный состав сборной России был обнародован 16 августа. Карпин отметил, что он может быть изменен.

В последний раз Дзагоев играл за сборную России в июле 2018 года на чемпионате мира в 1/4 финала против хорватов, сделав тогда голевой пас.

Россияне проведут матчи с командами Хорватии (1 сентября), Кипра (4 сентября) и Мальты (7 сентября).