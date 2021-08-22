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Дзагоев может войти в состав сборной России на ближайшие отборочные матчи чемпионата мира

22:52
Алан Дзагоев. Фото Александр Федоров, «СЭ»
Алан Дзагоев. Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев может войти в состав сборной России на отборочные матчи чемпионата мира в сентябре.

«С Дзагоевым встречался. Он может быть включен в состав», — заявил главный тренер национальной команды Валерий Карпин ТАСС.

Предварительный состав сборной России был обнародован 16 августа. Карпин отметил, что он может быть изменен.

В последний раз Дзагоев играл за сборную России в июле 2018 года на чемпионате мира в 1/4 финала против хорватов, сделав тогда голевой пас.

Россияне проведут матчи с командами Хорватии (1 сентября), Кипра (4 сентября) и Мальты (7 сентября).

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12192831

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Иван Шитик все материалы автора

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Материалы сюжета: Сборная России: матчи отбора чемпионата мира 2022 в сентябре 2021 года — Хорватия, расписание, новости и обзоры