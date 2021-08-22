Дюпин уверен, что ему будет легко адаптироваться к работе с новым тренером вратарей сборной России

Вратарь «Рубина» Юрий Дюпин прокомментировал свой вызов в сборную России. Тренером вратарей в ней теперь является Виталий Кафанов.

Вратарь «Рубина» Юрий Дюпин прокомментировал свой вызов в сборную России. Тренером вратарей в ней теперь является Виталий Кафанов.

— Сегодня несколько раз играл в центре поля. Это новый стиль или установка?

— Да какой новый стиль? Если вы следите за моей игрой, то я постоянно играю высоко, никогда не жмусь в ворота, не стою на ленточке и в носу не ковыряюсь.

— Что думаешь о сборной?

— Рад вызову, спасибо за доверие. Как всегда, сделаю все, что в моих силах и все, что принесет пользу команде.

— С тобой же общался Кафанов?

— Со мной нет.

— Даже не созванивались:

— Нет. По скайпу — нет, по вотсапу, вайберу — тоже.

— Ты же знаешь, что он один из сильнейших тренеров вратарей. Что ждешь от встречи с ним?

— Я знаком с ним, знаю его требования и философию. Все знаю. Это будет не что-то новое.

— Как думаешь, тебе поможет претендовать на первое место то, что вы с ним знакомы? Он же даже отмечал, что вызвал Песьякова, потому что он знает требования, и он с ним знаком.

— Второй Кафанов работает со мной. У них одинаковые требования, виденье. Я говорю о Сергее Козко. Он его воспитанник, они близкие друзья, у него все в принципе то же самое. Думаю, мне легко будет адаптироваться к работе с Кафановым.

Кафанов ранее вошел в тренерский штаб Валерия Карпина в сборной.