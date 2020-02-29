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Дюков надеется, что новый контракт с Черчесовым будет подписан в марте

18:50
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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков рассказал о подготовке Санкт-Петербурга к проведению матчей чемпионата Европы-2020 и прокомментировал будущее подписание нового контракта со Станиславом Черчесовым.

— Город и стадион готовы принять матчи Евро хоть завтра, — сказал Дюков в эфире телеканала «Матч ТВ». — Недавно состоялся визит инспекционной комиссии, и они подтвердили готовность стадиона. Задачи решаем по мере поступления. Сейчас задача сборной — выйти из группы, а дальше будем действовать по мере поступления.

— Какая ситуация с контрактом Черчесовым?

— Он находится на финальной стадии согласования. Надеемся, что в марте контракт будет подписан.

— Это связано со сроками чемпионата мира в Катаре?

— Да, все правильно. Предыдущий контракт был рассчитан на продление на два года, до августа 2022 года, но из-за смещения чемпионата мира, контракт будет дополнен новыми условиями.

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