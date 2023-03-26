Дьяков: «Сейчас в сборной России играют не совсем те, кто должны»

Бывший защитник «Ростова» Виталий Дьяков считает, что некоторые футболисты национальной команды не заслужили место в составе.

«Сейчас в сборной России играют не совсем те, кто должны. Да, есть, кто заслужил место в национальной команде. Но часть игроков вызывается авансом. Поэтому тот же Дзюба показал, что должен играть в сборной, но Карпин обозначил позицию, что полевые игроки после 30 лет не будут вызываться», — цитирует Дьякова Vprognoze.ru.

23 марта национальная команда России сыграла вничью со сборной Ирана (1:1). Сегодня, 26 марта, россияне встретятся с Ираком в рамках второго товарищеского матча. Начало — в 18.00 по московскому времени.