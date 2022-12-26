Драганов: «Качество российского футбола с переходом в Азию вряд ли поднимется»

Бывший вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Валерий Драганов прокомментировал возможный переход РФС в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).

«Переход в Азиатскую конфедерацию у меня вызывает противоречивое чувство, в смысле рациональности и расчета, — цитирует Metaratings.ru Драганова. — Во-первых, уверены ли мы, что все в АФК согласны с тем, чтобы Россия стала членом ассоциации? Там тоже есть недружественные страны, мы уходим от международной эскалации и санкционного давления в АФК, но она часть ФИФА, согласны ли они принять нас, они находятся в таком же положении, как и УЕФА, с точки зрения политики.

Прогресс на последнем чемпионате мира команд Азии и Африки еще не говорит о том, что азиатские команды вровень по качеству европейским. Мы идем в АФК и даем месседж всем болельщикам, что ничего хорошего в УЕФА не ждем, но и УЕФА, и ФИФА высказывают с сожалением, что Россия хочет уйти. Качество футбола, перспективы роста, стимулы и соревновательный процесс более конкурентоспособны в Европе, чемпионат Европы более качественный, чем чемпионат Азии.

Я сомневаюсь, что переход в АФК принесет больше пользы. Если Дюков так уверенно говорит про переход, значит у него больше информации и перспективного анализа, значит, в распоряжении исполкома есть материалы и исследования не только футбольные. Азия действительно находится на подъеме, но футбол идет за этим, а не параллельно. Качества европейского все еще доминирует, все устроено лучше. Качество российского футбола с переходом в АФК вряд ли поднимется, в Азии не легче играть, и мы не будем чистыми фаворитами. Быстро там освоиться и стать своими — непростое дело".

Ранее президент РФС Александр Дюков после заседания исполкома организации заявил, что решение по вопросу выхода из Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и перехода в Азиатскую конфедерацию футбола будет принято во вторник, 27 декабря.