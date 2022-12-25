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25 декабря, 23:59

Зарема Салихова: «В России переход в Азию добьет интерес к футболу»

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Зарема Салихова.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Зарема Салихова, супруга экс-президента «Спартака» Леонида Федуна, в комментарии для «СЭ» оценила возможный переход РФС в Азиатскую футбольную конфедерацию (АФК).

«На учебе был целый цикл, посвященный азиатскому футболу, поэтому приходилось изучать и анализировать заполняемость стадионов, специфику организации коммерции, влияние культурных особенностей на работу медиа, азиатские тренды. Могу сказать, что даже визуально смотреть китайский или индийский футбол - это очень тяжело…

Мне приходилось собраться и заставить себя смотреть. Думаю, что в России переход в Азию добьет интерес к футболу. А кто будет смотреть женский футбол при переходе в Азию – только родители футболисток и друзья.

Мы ничего не знаем об истории футбола в Азии. Не знаем их легенд. Они там есть? Какой у них футбольный генетический код? Прежде чем заявлять о желании перейти в Азию РФС должен был морально подготовить болельщика и зрителя, дать аналитику по лигам.

Для нас как для русских важны традиции. Мы знаем Марадону, поэтому болеем за Месси. Все любят Зидана, поэтому болеем за всю Францию. Есть эти нити памяти. Клопп, Моуринью, Гвардиола. Мы слышим фамилию и сразу ряд ассоциации. А кто там? Тренеры на закате карьеры или совсем юные, обретающие первый опыт.

Что знают болельщики о китайской лиге? Болельщики «Зенита» скажут, что Халк второй по стоимости трансфер в Китае. Спартачи вспомнят трансфер Фернандо. А болельщики других клубов?

О болельщиках как всегда никто не подумал и грамотно не разъяснил, красиво не запаковал возможный переход, кроме как «лучше играть, чем не играть». А рассказать об Азиатской лиге можно многое.

Как бы не получилось так, что рейтинги просмотров АФК не оказались ниже, чем у медиафутбола», – сказала Салихова «СЭ».

Ранее президент РФС Александр Дюков после заседания исполкома организации заявил, что решение по вопросу выхода из Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и перехода в Азиатскую конфедерацию футбола будет принято во вторник, 27 декабря.

 
Александр Дюков. «Если уйдем в Азию, российским детям в футболе не о чем станет мечтать». Открытое письмо Александру Дюкову от Игоря Рабинера

 

РФС
Сборная России по футболу
Зарема Салихова
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