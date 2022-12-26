Сафонов: «Если легионерам предложат больше денег, то они приедут в Россию и после перехода в Азию»

Футбольный агент Алексей Сафонов высказался о возможном переходе Российского футбольного союза (РФС) в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).

«Если говорить о возможном переходе РФС в Азию, то тут нужно все взвесить 20 раз. Туда можно перейти, но вдруг года через два все наладится? Мне лично ближе еврокубки. Вы представьте, какие долгие будут перелеты и расходы на транспорт. Плюс будет играть большую роль разница во времени с азиатскими странами. В свое время похожая ситуация была, когда «Спартак-Чукотка» вышел в первую лигу и они играли свои матчи, когда на Чукотке было два или три часа ночи, а в Москве день, плюс базировалась эта команда в столице. Доходило до смешного, когда в свое время клубы из Владивостока или Хабаровска набирали в команду по два состава: одни играли в Москве, а другие играли на Дальнем Востоке, потому что разница во времени существенная. Хотя бразильцы длительные перелеты хорошо переносят, им все равно. В чемпионате Бразилии они на игры не ездят в основном на машинах, а летают на самолетах, их не удивишь нашими перелетами. Если у кого-то из легионеров есть аэрофобия, то, наверное, такие люди не поедут в Россию», — приводит слова Сафонова Metaratings.ru.

Он также заявил, что в Россию ехали легионеры, чтобы показать себя в еврокубках и перейти в более сильный клуб. По его словам, легионеры в России делятся на две категории.

«Одни, которые молодые и хотят с помощью выступлений за «Зенит» или «Спартак» поиграть в Лиге чемпионов и перейти в другой клуб. Другие едут в Россию доигрывать свою карьеру и просто срубить бабла, это тоже не секрет. Тяжело ли будет привозить молодых и перспективных легионеров после перехода в Азию? Бабло победило зло. Если этим игрокам предложат чуть больше денег, чем обычно, то в Россию все равно будут приезжать. Но так сразу не скажешь. Вообще, я не думал, что РФС сделает такой сюрприз к Новому году, считал, что они будут дольше думать. Посмотрим, как будет, ведь многие за, а многие против. Понятно, что где-то играть надо, а не только с белорусами. Надо находить какую-то золотую середину», — добавил Сафонов.

Ранее президент РФС Александр Дюков после заседания исполкома организации заявил, что решение по вопросу выхода из Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и перехода в Азиатскую конфедерацию футбола будет принято во вторник, 27 декабря.