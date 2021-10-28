Дмитрий Губерниев: «Если есть какая-то проблема, то Глушаков не должен играть за сборную России»

Спортивный тележурналист Дмитрий Губерниев прокомментировал «СЭ» публикацию Telegram-канала ВЧК-ОГПУ про Дениса Глушакова о том, что бывший капитан «Спартака» якобы сдавал матчи с целью личной наживы.

«Проблемы в личной жизни Глушакова меня не интересует, потому что это его жизнь, — сказал Губерниев корреспонденту «СЭ» Георгию Скобликову. — Он может жениться, разводиться, заводить любовниц, меня это не интересует. А по поводу подозрений в ставках на результаты, то это нужно доказать. Если будет доказано, то это должно быть наказано по закону. Если он это делал, то наказание должно быть суровым, например, пожизненная дисквалификация. Но если он этого не делал, то перед ним должны просто извиниться».

Также телекомментатор высказался о влиянии этой информации на игру Глушакова в сборной России.

«Если он не виноват, то самое лучшее со стороны Глушакова — три забитых мяча Кипру и Хорватии и статус национального героя. Если же там есть какая-то проблема, то он не должен играть за сборную России. Но это факт должен быть доказан. Жду подробностей», — добавил Губерниев.