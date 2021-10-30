Жена Карпина поздравила мужа: «С днем тренера, любовь моя!»
Супруга главного тренера сборной России Валерия Карпина Дарья в своем Instagram поздравила мужа с Днем тренера.
Карпина опубликовала совместное фото со специалистом, подписав: «С днем тренера, любовь моя!»
В ответ в комментариях Карпин написал: «Я-то здесь не причем. День Тренеришки — это да, наш день».
52-летний специалист возглавил сборную России 23 июля 2021 года. При нем команда одержала четыре победы при одной ничьей.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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