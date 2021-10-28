Павлюченко сравнил сборную России на Евро-2008 с нынешней: «Загрузили бы им пять штук в первом тайме»

Экс-форвард сборной России Роман Павлюченко в интервью YouTube-каналу «Ответь по-братски» сравнил уровень национальной команды времен Евро-2008 и последних лет.

— Я сравниваю сегодняшнюю сборную с командой 2008 года, — отметил Павлюченко. — Некоторые игроки сегодня говорят о том, что обыграли бы ту команду. Вася Березуцкий так в интервью сказал. Что сегодняшняя сборная сильнее той. Я его встретил и сказал: «Вася, ты что с ума сошел? Что ты несешь?» Так нельзя сравнивать. Я сравниваю команды по позициям и понимаю, что мы бы им штук пять загрузили бы в первом тайме и сказали бы «Ребята, до свидания!».