Футбол
Сборная России
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 18:09

Булыкин: «Будет досадно, если Оганесян уйдет из сборной России в команду Армении»

Булыкин высказался о словах Оганесяна о том, что он не определился с выбором национальной команды
Владислав Гаврилин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин высказался о словах полузащитника «Оренбурга» Степана Оганесяна о том, что он не определился с выбором национальной команды.

«На мой взгляд, любой человек, не обязательно футболист, вправе выбирать, где ему лучше. Безусловно, сборная любой страны — это некоторая витрина, на которую смотрят и приглашают понравившихся игроков. Команда Армении сейчас имеет право выступать в значимых турнирах. Будет очень досадно, если Оганесян от нас в итоге уйдет, но это будет полностью его решение. Тенденции к массовому уходу это не породит. Да и раздувать вокруг его слов шумиху тоже не стоит. Я бы обратил внимание на следующее. Если человек меняет спортивное гражданство, но продолжает играть в российском чемпионате, мы его готовим не себе, а другой стране. На мой взгляд, надо с большим вниманием и ответственностью подойти к воспитанию своих молодых футболистов, которые будут готовиться для сборной России. Необходимо создать условия вокруг них, чтобы они сами хотели играть и были замотивированы, в том числе и бонусной системой», — приводит слова Булыкина RT.

Он также отметил, что в России надо взращивать качественных футболистов, которые будут переезжать в дальнейшем в Европу.

«Хорошо, что сейчас нам это делать удается, но качество своих футболистов надо повышать. Клубам надо понимать, кого они хотят воспитывать и для какой сборной они это будут делать. Сейчас хорошая возможность для того, чтобы в принципе обратить внимание на российский футбол и его нужды», — добавил Булыкин.

21-летний футболист дебютировал за сборную России в товарищеском матче против олимпийской сборной Египта (1:1) и забил гол.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1200461-bulykin-oganesyan-armeniya-rossiya
Дмитрий Булыкин
Футбол
Сборная России по футболу
ФК Оренбург
3
0
Читайте также
Соболенко обыграла Кис и вышла в финал US Open
Все россияне за рубежом: Захарян, Головин, Кокорин и еще два десятка легионеров
Балицкий заявил об уничтожении второго британского танка Challenger 2
Росавиация: египетская авиакомпания приостановила полеты в Москву до 17 сентября
В Москве начались трехдневные выборы мэра
Как Россия боролась за Курилы: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Карпин: Малком и Клаудиньо в сборной / недопуск к Евро-2024
«Нижний Новгород» — «Динамо». Видеообзор матча
Карпин: «Смотрел стыковые матчи. Жалко, что России там нет»
Сафонов: интерес «Зенита» и поведение Крыховяка в «Краснодаре»
Джикия: «Очень хочу сыграть на большом турнире. У нас забрали эту возможность»
Федор Кудряшов: автогол / ЧМ в Катаре / реакция Карпина
Валерий Карпин: «Ростов» против «Урала» — это было важнее, чем игра с Хорватией»
Георгий Джикия: мнение о хорватах / капитанская повязка / путевка на ЧМ
Лука Модрич: слова Карпина / конкуренция с Россией / атмосфера в Сплите
6:0 с Кипром, прогнозы на Хорватию, самая слабая сборная за 20 лет? | Зумеры
Карпин: «Хотите спрашивайте о Дзюбе, хотите — нет. Это ваши проблемы»
Головин: «Ни разу не ездил в сборную как в тюрьму»
Валерий Карпин: Вакцина от COVID-19 / отсутствие Дзюбы / лишний вес в сборной
Вячеслав Караваев: отсутствие Фернандеса / шутки в сборной
Тимур Лепсая: Карпин вытащит сборную на ЧМ? Что происходит в «Локомотиве»?
Страшный матч Россия — Словакия / Взгляд на ситуацию Дзюба — Карпин из Европы / Итальянский сериАл
Карпин: почему Дзюба и Глушаков в сборной? / зачем пять вратарей?
Карпин: главная проблема нашего футбола / лишние кг в сборной / лимит
Хабиб Нурмагомедов: «Нормально пацаны сыграли»
Федор Смолов — про возвращение в сборную и скандальный пост в Инстаграме
Валерий Карпин: «Представляете, что будет если мы проиграем?»
Станислав Черчесов: «Меня позвали на матч «Спартака»
Илья Геркус: 0:0 с Хорватией — достойно или тоска? / Почему Карпин играл без нападающих?
Валера, верим: история того самого видео, изменившего отношение к Карпину
Огненный Валерий Карпин: Шутки Дзюбы / Уход Безуглова / Ситуация с Жирковым
Валерий Карпин: Беспокойство за «Спартак» / Будет ли встреча с Дзюбой
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Молодежная сборная России сыграла вничью с командой Узбекистана в товарищеском матче

Скопинцев о предстоящем матче с Катаром: «Нужно отталкиваться от себя и навязывать свою игру»
Новости
RSS RSS
Все новости