Булыкин: «Будет досадно, если Оганесян уйдет из сборной России в команду Армении»

Булыкин высказался о словах Оганесяна о том, что он не определился с выбором национальной команды

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин высказался о словах полузащитника «Оренбурга» Степана Оганесяна о том, что он не определился с выбором национальной команды.

«На мой взгляд, любой человек, не обязательно футболист, вправе выбирать, где ему лучше. Безусловно, сборная любой страны — это некоторая витрина, на которую смотрят и приглашают понравившихся игроков. Команда Армении сейчас имеет право выступать в значимых турнирах. Будет очень досадно, если Оганесян от нас в итоге уйдет, но это будет полностью его решение. Тенденции к массовому уходу это не породит. Да и раздувать вокруг его слов шумиху тоже не стоит. Я бы обратил внимание на следующее. Если человек меняет спортивное гражданство, но продолжает играть в российском чемпионате, мы его готовим не себе, а другой стране. На мой взгляд, надо с большим вниманием и ответственностью подойти к воспитанию своих молодых футболистов, которые будут готовиться для сборной России. Необходимо создать условия вокруг них, чтобы они сами хотели играть и были замотивированы, в том числе и бонусной системой», — приводит слова Булыкина RT.

Он также отметил, что в России надо взращивать качественных футболистов, которые будут переезжать в дальнейшем в Европу.

«Хорошо, что сейчас нам это делать удается, но качество своих футболистов надо повышать. Клубам надо понимать, кого они хотят воспитывать и для какой сборной они это будут делать. Сейчас хорошая возможность для того, чтобы в принципе обратить внимание на российский футбол и его нужды», — добавил Булыкин.

21-летний футболист дебютировал за сборную России в товарищеском матче против олимпийской сборной Египта (1:1) и забил гол.