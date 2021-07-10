Денис Макаров высказался об уходе Станислава Черчесова из сборной России
21:53
Полузащитник сборной России и «Рубина» Денис Макаров в разговоре с «СЭ» высказался об уходе из национальной команды Станислава Черчесова. 23-летний хавбек попал в заявку сборной на Евро-2020, но на поле не выходил.
— Тебе есть что сказать по поводу Черчесова?
— Нет.
— Почему? Некоторые игроки попрощались с ним в соцсетях, а от тебя такого, вроде, не было.
— Во-первых, я с ним мало работал. Мы хорошо поработали, пообщались. У него претензий нет, у меня претензий нет. В жизни все случается. Решение приняли, значит решили. Теперь будем работать, чтобы снова попасть в сборную — к новому тренеру.
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Черчесов ушел из сборной России: правильное решение?
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