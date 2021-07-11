Черчесов улетел в отпуск: видео из аэропорта
14:05
Экс-главный тренер сборной России Станислав Черчесов отправился в отпуск, который он проведет в Северной Осетии. Видео с 57-летним специалистом из аэропорта опубликовал в Twitter бразильский журналист Фабио Алейшу.
Черчесов покинул свой пост после вылета с Евро-2020, контракт был расторгнут по соглашению сторон. Соглашение специалиста с годовой зарплатой 2,5 миллиона евро был рассчитано до 30 декабря 2022 года.
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Черчесов ушел из сборной России: правильное решение?
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