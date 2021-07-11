Черчесов улетел в отпуск: видео из аэропорта

Экс-главный тренер сборной России Станислав Черчесов отправился в отпуск, который он проведет в Северной Осетии. Видео с 57-летним специалистом из аэропорта опубликовал в Twitter бразильский журналист Фабио Алейшу.

Станислав Черчесов улетает в Владикавказ. pic.twitter.com/UJ13b2qx7S — F?bio Aleixo (@fabiopaleixo) July 11, 2021

Черчесов покинул свой пост после вылета с Евро-2020, контракт был расторгнут по соглашению сторон. Соглашение специалиста с годовой зарплатой 2,5 миллиона евро был рассчитано до 30 декабря 2022 года.