Футбол
Сборная России
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Команда
Новости   //    Футбол   //    Сборная России

Черчесов улетел в отпуск: видео из аэропорта

14:05
Станислав Черчесов. Фото Instagram
Станислав Черчесов. Фото Instagram
Теги:

Экс-главный тренер сборной России Станислав Черчесов отправился в отпуск, который он проведет в Северной Осетии. Видео с 57-летним специалистом из аэропорта опубликовал в Twitter бразильский журналист Фабио Алейшу.

Черчесов покинул свой пост после вылета с Евро-2020, контракт был расторгнут по соглашению сторон. Соглашение специалиста с годовой зарплатой 2,5 миллиона евро был рассчитано до 30 декабря 2022 года.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/fabiopaleixo/status/1414176031536205827

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Опрос

проголосовало: 50409
Все опросы
Черчесов ушел из сборной России: правильное решение?
Голосовать Обсудить опрос

Читайте также

Опубликовано видео травмы Макгрегора в бою с Порье
Похороны лепрекона. Макгрегор обещал, что Порье вынесут на носилках, — но вынесли его самого
Дастин Порье — Конор Макргегор: обзор боя UFC 264
«Добро всегда побеждает зло». Реакция Хабиба и звезд UFC на травму Конора и победу Порье
Силовые тренировки со штангой — разбираемся с экспертом
vs
3
Офсайд
Материалы сюжета: Сборная России: отставка главного тренера Станислава Черчесова после Евро 2020, причины вылета, главные новости