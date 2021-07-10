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Сборная России напомнила о победе СССР на первом Кубке Европы

15:06

Сборная России в своем Twitter опубликовала сообщение в честь победы сборной СССР на чемпионате Европы 1960 года. Ровно 61 год назад в финале Евро была обыграна сборная Югославии в дополнительное время со счетом 2:1.

«В этот день 61 год назад сборная СССР выиграла первый в истории Кубок Европы. В финале советская сборная обыграла Югославию — 2:1».

Эта победа сборной СССР является ее лучшим достижением на первенствах Европы.

Напомним, что в групповом турнире Евро-2020 сборная России проиграла Бельгии (0:3), обыграла Финляндию (1:0), а в заключительной встрече группового турнира 21 июня разгромно уступила Дании (1:4). В итоге Россия заняла четвертое место в группе и не вышла в плей-офф.

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