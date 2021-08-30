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Черышев — о болельщиках: «Надеюсь, сможем отблагодарить их хорошей игрой и победой»

11:59
Денис Черышев. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Денис Черышев. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Полузащитник «Валенсии» и сборной России Денис Черышев рассказал, что скучает по русской кухне, а также высказался о болельщиках национальной команды.

«Из России мне не хватает русской кухни, ем ее блюда, только когда мама приезжает. А так скучаю по партнерам по сборной, болельщикам. Чувствуется их любовь. Надеемся, что сможем отблагодарить их хорошей игрой и победой.

Хорошая новость, что придут болельщики в «Лужники». Думаю, они тоже соскучились по футболу», — сказал Черышев в интервью пресс-службе сборной.

В рамках отбора на ЧМ-2022 1 сентября сборная России примет Хорватию, 4 сентября в гостях сыграет с Кипром, а 7-го — с Мальтой.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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