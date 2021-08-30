Лунев: «Готов, как Гагарин и Титов»
13:29
Голкипер леверкузенского «Байера» и сборной России Андрей Лунев прокомментировал приезд в расположение национальной команды.
«Новые какие-то эмоции, до этого их не ощущал. Слежу за чемпионатом России. Кто на первом месте? «Зенит», да? Там ничего не меняется. Готов ли я? Да, готов, как Гагарин и Титов», — цитирует Лунева пресс-служба сборной России.
Титов и Гагарин — советские космонавты.
В рамках отбора на ЧМ-2022 1 сентября сборная России примет Хорватию, 4 сентября в гостях сыграет с Кипром, а 7-го — с Мальтой.
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