Лунев: «Готов, как Гагарин и Титов»

Голкипер леверкузенского «Байера» и сборной России Андрей Лунев прокомментировал приезд в расположение национальной команды.

«Новые какие-то эмоции, до этого их не ощущал. Слежу за чемпионатом России. Кто на первом месте? «Зенит», да? Там ничего не меняется. Готов ли я? Да, готов, как Гагарин и Титов», — цитирует Лунева пресс-служба сборной России.

Титов и Гагарин — советские космонавты.

В рамках отбора на ЧМ-2022 1 сентября сборная России примет Хорватию, 4 сентября в гостях сыграет с Кипром, а 7-го — с Мальтой.