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Лунев: «Готов, как Гагарин и Титов»

13:29
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Голкипер леверкузенского «Байера» и сборной России Андрей Лунев прокомментировал приезд в расположение национальной команды.

«Новые какие-то эмоции, до этого их не ощущал. Слежу за чемпионатом России. Кто на первом месте? «Зенит», да? Там ничего не меняется. Готов ли я? Да, готов, как Гагарин и Титов», — цитирует Лунева пресс-служба сборной России.

Титов и Гагарин — советские космонавты.

В рамках отбора на ЧМ-2022 1 сентября сборная России примет Хорватию, 4 сентября в гостях сыграет с Кипром, а 7-го — с Мальтой.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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Материалы сюжета: Сборная России: матчи отбора чемпионата мира 2022 в сентябре 2021 года — Хорватия, расписание, новости и обзоры