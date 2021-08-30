Израильская бригада арбитров обслужит матч Россия — Хорватия
11:37
Израильский арбитр Орель Гринфельд назначен на отборочный матч чемпионата мира 2022 года между сборными России и Хорватии, информирует официальный сайт УЕФА.
Помогать Гринфельду будут судьи на линиях Рой Хассан и Идан Яркони, резервным арбитром назначен Эйтан Шмулевич. ВАР — Рой Райншрайбер, АВАР — Давид Фуксман.
В 2019 году бригада Гринфельда обслуживала матч группового этапа Лиги чемпионов «Зенит» — «РБ Лейпциг», в котором российский клуб уступил со счетом 0:2.
Матч Россия — Хорватия пройдет 1 сентября в «Лужниках». Начало — в 21.45 по московскому времени.
Дополнительная информация:
https://www.uefa.com/european-qualifiers/match/2030840--russia-vs-croatia/
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Материалы сюжета: Сборная России: матчи отбора чемпионата мира 2022 в сентябре 2021 года — Хорватия, расписание, новости и обзоры
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