Черчесов рассказал, почему Россия проводила контрольные матчи с Болгарией и Молдавией, а не с Францией

Бывший главный тренер нашей национальной команды Станислав Черчесов в эксклюзивном интервью «СЭ» объяснил ситуацию со спарринг-партнерами сборной.

— С 2016 по 2018 год, как вы сами отмечали, у сборной были мощные спарринги...

— ...потому что у нас была возможность эти спарринги проводить. Были только контрольные матчи, и все команды любого ранга хотели приехать в Россию, проверить стадионы, логистику и все остальное. Мы могли выбрать любые команды, но выбирали самые-самые. А сегодня у нас такой возможности нет.

— Почему?

— Хотя бы потому, что контрольных матчей почти нет. Вместо этого сделали Лигу наций — группы А, В, С. Были только игры со Швецией и Молдавией в прошлом году и две перед Евро, с Польшей и Болгарией, — в нынешнем.

— А вместо Молдавии с топом сыграть не могли?

— Нет. Это были еще прежние договоренности. Вы спрашиваете, почему мы не встречаемся с топ-сборными. Да потому, что с нами не особенно-то хотят играть! Зачем это французам, если у них есть возможность провести более привлекательные с коммерческой точки зрения матчи.

— Но те же французы перед самым Евро играли с Болгарией. Почему не могли с Россией?

— Я сам разговаривал с главным тренером швейцарцев Владимиром Петковичем, и он не хотел с нами играть, потому что у них все даты расписаны на несколько лет вперед.

— Вы нормально воспринимали таких спарринг-партнеров?

— Конечно. Мы подбирали лучших соперников из числа возможных. А когда что-то невозможно, то я звонил тренеру сборной Польши, который со мной в Инсбруке играл, предлагал провести контрольную встречу, и он говорил: «Окей». Может, у него другие планы были, но так как мы играли вместе и становились чемпионами, то он соглашался. Правда, это редкий случай. Хотя и с Болгарией договорились по такому же принципу.

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