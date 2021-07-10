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Черчесов — о состоянии сборной России перед стартом Евро-2020: «Готовность была на высоком уровне. Подчеркиваю: на высоком!»

14:15
Станислав Черчесов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Станислав Черчесов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Бывший главный тренер нашей национальной команды Станислав Черчесов в эксклюзивном интервью «СЭ» оценил форму своих футболистов перед началом чемпионата Европы.

— Почему против Дании в старте вышел именно Фернандес? — вопрос Черчесову.

— Если футболист готов и у него ничего не болит, то он играет.

— Думаете, Мехле и Караваева тоже «отвозил» бы?

— Могу вам сказать, что Мехле «отвозил» бы многих. Он как Иличич из Словении. Мехле мимо меня пробегал и говорил: «Тренер, тебя тоже навернуть?» Я ему: «Нет, меня не надо, а то неудобно как-то, давай без меня». (Смеется.) Это из той же серии. Вы думаете, если датчанин превзошел Фернандеса, то Караваева не обыграл бы?

— Имеем в виду готовность Марио к этому матчу.

— Готовность была на высоком уровне. Подчеркиваю: на высоком!

Полная версия масштабного интервью Черчесова — на этой странице

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