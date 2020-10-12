Черчесов объяснил замену Миранчука
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов объяснил замену полузащитника Антона Миранчука в матче Лиги наций со сборной Турции (1:1).
— Миранчук получил болезненный удар, когда забивал. Гематому увидели в перерыве. Ход игры показывал, что надо укреплять середину. Мы его поменяли. Он забил хороший гол, были великолепные моменты, были — не очень. Мы с ним об этом поговорили. Игра подсказывает определенные вещи делать — мы их и сделали. (Наталья Юрина)
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.