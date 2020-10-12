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Черчесов объяснил замену Миранчука

00:27
Антон Миранчук. Фото Global Look Press.
Антон Миранчук. Фото Global Look Press.
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов объяснил замену полузащитника Антона Миранчука в матче Лиги наций со сборной Турции (1:1).

— Миранчук получил болезненный удар, когда забивал. Гематому увидели в перерыве. Ход игры показывал, что надо укреплять середину. Мы его поменяли. Он забил хороший гол, были великолепные моменты, были — не очень. Мы с ним об этом поговорили. Игра подсказывает определенные вещи делать — мы их и сделали. (Наталья Юрина)

Россия — Турция

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Материалы сюжета: Сборная России: матчи в октябре-2020




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