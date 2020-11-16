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Черчесов — о поражении от Турции: «По качеству игры можно поставить удовлетворительную оценку»

02:22
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после поражения от Турции в Лиге наций (2:3) прокомментировал исход матча.

— Мы немного поменяли систему игры, специально ее готовили к туркам, потому что знали, как против них играть. Думаю, первый 20 минут до удаления турки не знали, как с нами справляться. Не случайно мы и гол забили, и достаточно убедительно выглядели. Но удаление и первые пять минут после этого мы были в какой-то прострации и пропустили два мяча.

Понятно, что надо было делать замены, мы их сделали — Караваев вышел направо, Кузяев налево, команда опять преобразилась, мы начали играть. Думаю, что второй тайм показал, что мы хотели выиграть. Мы и в перерыве об этом говорили, что будем играть на победу. Третий гол, который не знаю, был он или нет, немножко нам сломал. По качеству игры, кроме каких-то моментов, можно поставить удовлетворительную оценку. Но так как мы спортсмены и результат не тот, который мы хотели, радоваться нечему. (Пресс-служба сборной России)

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