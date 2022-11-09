Бышовец назвал неправильным решение Карпина исключить Чистякова из сборной России

Бывший тренер сборной России Анатолий Бышовец прокомментировал исключение защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова из окончательного состава национальной команды на товарищеские матчи с Таджикистаном и Узбекистаном. Игры пройдут 17 и 20 ноября, соответственно.

«На решение не включать Чистякова в окончательный состав сборной повлиял скандал, связанный с футболистом. Считаю это неправильным, на месте Карпина я бы поступил по-другому. Кстати, в моей тренерской карьере похожие случаи были. Жаль, что было принято такое решение. Было бы интересно посмотреть, как Чистяков проявит себя на уровне сборных», — цитирует Бышовца Betonmobile.ru.

5 ноября «Зенит» проиграл «Ахмату» (1:2) в матче 16-го тура РПЛ и потерпел первое поражение в розыгрыше чемпионата России-2022/23. На следующий день, 6 ноября, генеральный директор клуба Александр Медведев объявил о том, что Чистяков выведен из основного состава команды.

Позднее «СЭ» стало известно, что «Зенит» не отстранял Чистякова от тренировок с командой.

Во вторник, 8 ноября Чистяков принимал участие в тренировке «Зенита».