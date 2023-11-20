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Сегодня, 22:30

Булыкин заявил, что сборная России должна приносить хорошие эмоции

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин, который на клубном уровне выступал за московские «Локомотив» и «Динамо», после разгромной победы национальной команды над Кубой подвел итоги товарищеского матча, а также рассказал о важной задаче, которая стоит перед российской сборной.

«Для начала надо поздравить всех болельщиков с хорошей игрой, с праздником, с голами, с победой. И, конечно, надо поздравить команду, которая сделала подарок всем болельщикам. Так, в принципе, и нужно, чтобы наша сборная приносила хорошие эмоции, когда [у клубов] нет международных матчей, а у национальной команды есть, пусть и не с самыми сильными сборными, но ребята — молодцы, сделали праздник», — приводит слова Булыкина «Газете.Ru».

Сборная России одержала вторую самую крупную победу в истории национальной команды. В июне 2019 года сборная разгромила Сан-Марино со счетом 9:0.

Это третья победа сборной России в 2023 году. Ранее команда обыгрывала Ирак (2:0) и Камерун (1:0).

Также в этом году Россия сыграла вничью с Ираном (1:1), молодежной сборной Египта (1:1), Катаром (1:1) и Кенией (2:2), и один раз проиграла «молодежке» Египта (1:2).

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/11/20/21751405.shtml?updated
Дмитрий Булыкин
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