Карпин о песне «Валера» после игры Россия — Куба: «Это лишнее»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал исполнение песни «Валера» после товарищеского матча с Кубой (8:0).

После игры в эфир попала реакция специалиста на песню исполнительницы Афродиты.

— Все еще по поводу песни «Валера, Валера». Вы посчитали неуместным исполнение этой композиции после завершения матча?

— Считаю, что это лишнее — выделять кого-то. Есть Валеры, Пети, Васи. Не считаю, что правильным акцентировать на этом внимание. Лучше акцентировать внимание на всей сборной, а не на каком-то одном человеке. Неважно, кто этот человек.

Сборная России одержала вторую самую крупную победу в истории национальной команды. В июне 2019 года сборная разгромила Сан-Марино со счетом 9:0.