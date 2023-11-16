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Сегодня, 22:11

Бригада арбитров из Белоруссии будет работать на матче сборных России и Кубы

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Товарищеский матч между сборными России и Кубы рассудит бригада арбитров из Белоруссии, сообщается на сайте РФС.

Главным арбитром назначен Алексей Кульбаков. Его помощниками будут соотечественники — ассистенты рефери Дмитрий Жук и Олег Маслянка. Резервный арбитр — Рафаэль Шафеев.

Товарищеский матч между сборными России и Кубы состоится 20 ноября в Волгограде. Начало — в 19.30 по московскому времени.

Источник: РФС
Футбол
РФС
Сборная Кубы по футболу
Сборная России по футболу
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