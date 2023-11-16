Бригада арбитров из Белоруссии будет работать на матче сборных России и Кубы

Товарищеский матч между сборными России и Кубы рассудит бригада арбитров из Белоруссии, сообщается на сайте РФС.

Главным арбитром назначен Алексей Кульбаков. Его помощниками будут соотечественники — ассистенты рефери Дмитрий Жук и Олег Маслянка. Резервный арбитр — Рафаэль Шафеев.

Товарищеский матч между сборными России и Кубы состоится 20 ноября в Волгограде. Начало — в 19.30 по московскому времени.