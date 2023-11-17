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Сегодня, 17:55

Гаджиев объяснил, почему матчи сборной России не поддаются прогнозам

Алина Савинова
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Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев заявил, что сборной России нужно отнестись со всей серьезностью к товарищескому матчу против Кубы, так как соперник будет обученным.

«Сложно сказать, что может получиться с игрой. С ожиданиями и прогнозами сложно, потому что есть нестабильность состава, нестабильность игры. Да, рейтинг [соперника] низкий, но надо понимать, что сегодня уже все умеют играть. Специалисты и журналист делились своими чувствами, что Киргизия, другие команды, с которыми играли, имеют низкие рейтинги. Но потом оказалось, что на самом деле со всеми непросто», — цитирует Гаджиева «Газета.Ru».

Сборная России проведет товарищеский матч против Кубы 20 ноября в Волгограде. Начало игры — в 19.30 по московскому времени.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/11/17/21731455.shtml?refresh
Сборная Кубы по футболу
Сборная России по футболу
Гаджи Гаджиев
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