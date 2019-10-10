Вратарь сборной России и «Локомотива» Гильерме опубликовал в своем Instagram фотографию к матчу отборочного турнира чемпионата Европы-2020 против Шотландии, встреча пройдет на стадионе «Лужники» сегодня, 10 октября, начало — в 21.45 (мск).

— Большая игра на большом стадионе, — подписал фото Гильерме.

В отборочном турнире Россия играет в группе I. Помимо Шотландии и Кипра, их соперниками являются Бельгия, Казахстан и Сан-Марино. После 6 игр команда Станислава Черчесова идет на втором месте с 15 очками из 18 возможных.

Сборная России по футболу: состав, новости и материалы //

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира