Болельщик, выбежавший на поле в матче Россия - Сан-Марино, арестован на 15 суток

Житель Пензы, который 8 июня во время матча между Россией и Сан-Марино в Саранске выбежал на поле, получил в суде 15 суток административного ареста. Также ему запрещено в течение двух лет посещать места проведения официальных спортивных соревнований в дни их проведения.

36-летнего представителя Сурского края признали виновным в грубом нарушении правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований.

"9 июня 2019 года суд вынес постановление, которым признал Кузьмина С.В. виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 20.31 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и назначил ему административное наказание в виде административного ареста сроком на 15 суток с наложением административного запрета на посещение мест проведения официальных спортивных соревнований в дни их проведения на срок 2 года", - говорится в постановлении суда.

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