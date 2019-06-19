"Безграмотное решение, премию имени Яшина превращают в цирк!". Газзаев поддержал Акинфеева и разнес редакцию "Огонька"

Знаменитый российский тренер, обладатель Кубка УЕФА и четырехкратный чемпион России Валерий Газзаев раскритиковал итоговое решение редакции журнала "Огонек" отдать традиционную премию имени Льва Яшина вратарю Гильерме и не включить в тройку Игоря Акинфеева.

Напомним, что редакция "Огонька" включила в свою тройку лучших Гильерме ("Локомотив"), Сафонова ("Краснодар") и Максименко ("Спартак"), тогда как болельщики и эксперты поставили в своих тройках на первое место Акинфеева (ЦСКА). По сумме баллов победил Гильерме. Приз "Вратарь года" (теперь "имени Льва Яшина") вручается журналом "Огонек" с 1960 года.

– Был, мягко говоря, крайне удивлен, когда прочитал, что редакция журнала "Огонек" не включила Игоря Акинфеева даже в тройку лучших вратарей сезона на премию имени Льва Яшина, – сказал в интервью "СЭ" Газзаев. – Еще сильнее удивился, увидев, что Акинфеева в этом опросе признали лучшим болельщики и экспертный совет, но приз отдали не ему. У меня просто нет слов. Это абсолютно безграмотное и непрофессиональное решение. Либо второй вариант – так сделано специально, чтобы вызвать резонанс. Тогда это тем более стыдно – нельзя ранее уважаемую премию, которая носит имя величайшего нашего вратаря Льва Ивановича Яшина, превращать в цирк. Или, может быть, редакцию "Огонька" так поразила игра Гильерме в матчах с Сан-Марино и Кипром?!

Когда речь идет о серьезных премиях, решение должно быть профессиональным. Еще раз повторю: стыдно, когда премия, носящее имя Яшина, вручается некомпетентными людьми. Во-первых, странно не учитывать мнение болельщиков и особенно экспертов, которые знают и имеют право оценивать футбол. Но, видимо, все главные профессионалы собрались в редакции "Огонька". Во-вторых, довольно странно ставить выше Акинфеева совсем молодых вратарей, которые провели свой первый сезон на взрослом уровне и сыграли в нем около половины матчей. Безусловно, надо поддерживать молодых, талантливых игроков. Но всему свое время, когда молодые вратари наберутся опыта, награды никуда от них не уйдет, а если намеренно перехваливать сейчас, то можно нанести вред их карьере.

В-третьих, Акинфеев провел минувший сезон на очень высоком, стабильном уровне, а без его выдающейся игры на чемпионате мира-2018 сборная не добралась бы до четвертьфинала. В-четвертых, Игорь на протяжении многих лет демонстрирует выдающееся мастерство, держит высокую планку, является безоговорочно лучшим вратарем России и примером для молодых – как надо относиться к спорту и к профессии.

И как можно не учитывать все вышеперечисленные факторы, мне просто непонятно. Это непрофессионально! (Дмитрий Симонов)