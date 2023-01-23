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Сегодня, 15:35

Барков возмущен осуждением футболистов Эстонии за встречу с Карпиным

Виктория Кравченко
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Нападающий «Балтики» Дмитрий Барков прокомментировал скандал с участием игроков сборной Эстонии и тренером команды России Валерием Карпиным.

«Такое ощущение, что иностранцам с нами нельзя ни о чем разговаривать. Никто с нами играть не хочет. Не понимаю, почему такое происходит, потому что спорт должен объединять людей в любое время. Для меня абсолютно непонятно, за что в Эстонии осуждают своих футболистов после встречи с Карпиным, который сам родился в Эстонии», — цитирует Баркова Metaratings.ru.

31 декабря Степанов опубликовал в соцсетях фотографию со встречи, на которой присутствовал Карпин, а также капитан сборной Эстонии Константин Васильев, полузащитник Сергей Зенев, помощник главного тренера Андрес Опер, бывший вратарь «Ротора» и «Томи» Сергей Парейко и другие.

Источник: https://metaratings.ru/news/barkov-neponyatno-pochemu-v-estonii-osuzhdayut-futbolistov-za-vstrechu-s-karpinym-otricatelno-k-etomu-otnoshus-222085/
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