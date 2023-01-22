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Сегодня, 18:18

Писарев надеется, что сборная России сыграет два товарищеских матча в марте

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Николай Писарев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Тренер сборной России Николай Писарев ответил на вопрос «СЭ» о возможном сопернике национальной команды в марте.

— Как скоро может быть объявлен соперник сборной России?

— Этим занимается РФС. Мы знаем только сроки. Наверное, будет две игры. Но честно, не хочу загадывать.

Ориентировочный план мероприятий сборной России в Новогорске выглядит следующим образом: с 16 по 25 марта, с 8 по 17 июня, с 31 августа по 8 сентября, с 5 по 15 октября и с 9 по 19 ноября. Даты и место проведения учебно?тренировочных сборов являются предварительными.

Напомним, сборная России отстранена от международных турниров по решению ФИФА и УЕФА.

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
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  • Metaratings.ru
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  • Footboom
  • Stavka.tv
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Николай Писарев
Сборная России по футболу
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