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Сегодня, 17:10

Колосков рассказал, чего РФС может добиться на встрече с УЕФА

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился ожиданиями от сегодняшней встречи представителей УЕФА и РФС, а также объяснил, почему в Европе пошли на контакт с Россией.

«Никакого чуда не будет. Сегодня будет первый обмен мнениями, аргументация с обеих сторон. Как максимум, чего могут добиться наши переговорщики, это какой-то дорожной карты, которой мы должны следовать, чтобы сняли с нас санкции. Что движет УЕФА? Во-первых, РФС — полноправный член УЕФА, поэтому они просто не имели права отказаться от нашей просьбы. Во-вторых, раз они согласились на эту встречу, значит у них есть какие-то идеи, как вернуть российский футбол. Стоит ли после этой встречи ожидать протеста от сборных европейских стран? Нет, не стоит. Это их никак не касается», — приводит слова Колоскова «Спорт День за Днем».

28 февраля 2022 года УЕФА и Международная федерация футбола (ФИФА) отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях.

Ранее «СЭ» сообщал, что 24 января в офисе УЕФА запланирована встреча представителей РФС и УЕФА, на которой будут обсуждаться потенциальные возможности по возвращению российских клубов и сборных к международным матчам.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/koloskov-rasskazal-chego-rfs-mozhet-dobitsya-na-vstreche-s-uefa
Футбол
РФС
Вячеслав Колосков
УЕФА
ФИФА
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