Кто был лидером сборной России в матче с Турцией?

Антон Шунин Вячеслав Караваев Андрей Семенов Федор Кудряшов Юрий Жирков Магомед Оздоев Роман Зобнин Алексей Ионов Антон Миранчук Далер Кузяев Артем Дзюба Денис Черышев Юрий Газинский Андрей Мостовой Даниил Фомин