Антон Миранчук — лучший игрок матча с Турцией по версии болельщиков
03:30
Лучшим игроком сборной России в матче Лиги наций со сборной Турции (1:1) признан полузащитник Антон Миранчук, сообщает Twitter национальной команды. Таковы результаты голосования болельщиков.
Антон Миранчук — лучший игрок матча по версии болельщиков в голосовании @mirpaycard.#СборнаяРоссии #НашиПарни pic.twitter.com/gOZF1higUd— Сборная России (@TeamRussia) October 11, 2020
Миранчук забил единственный мяч россиян в этой игре. У гостей отличился Кенан Караман.
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Материалы сюжета: Сборная России: матчи в октябре-2020
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