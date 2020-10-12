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Антон Миранчук — лучший игрок матча с Турцией по версии болельщиков

03:30
Антон Миранчук. Фото Global Look Press.
Антон Миранчук. Фото Global Look Press.
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Лучшим игроком сборной России в матче Лиги наций со сборной Турции (1:1) признан полузащитник Антон Миранчук, сообщает Twitter национальной команды. Таковы результаты голосования болельщиков.

Миранчук забил единственный мяч россиян в этой игре. У гостей отличился Кенан Караман.

Россия — Турция

Дополнительная информация:

https://twitter.com/TeamRussia/status/1315401048845058049

Сборная России по футболу: состав, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр

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Материалы сюжета: Сборная России: матчи в октябре-2020




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