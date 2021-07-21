Губерниев: «Если Бердыева назначат тренером сборной, то сильно хуже не будет»

Комментатор Дмитрий Губерниев оценил кандидатуру Курбана Бердыева на пост главного тренера сборной России.

«У Бердыева есть как плюсы, так и очевидные минусы, — сказал Губерниев «СЭ». — Сейчас просто ситуация такая, что нужно хоть кого-нибудь назначить. Время работает против нас. Приедет Кунц — это кот в мешке. Я не очень понимаю, почему он. Карпин — тренер сборной и в то же время «Ростова» — это неправильный путь. Карпин — это идеальный вариант, если не будет совмещения с клубом. Если Бердыева назначат, то сильно хуже не будет. Но боюсь, что и не сильно лучше. Насколько Бердыев сохранил в себе задор, качества — это важно. Если будет тренировать, пожелаем ему удачи».

8 июля пост главного тренера сборной России покинул Станислав Черчесов. Специалист возглавлял национальную команду с 2016 года.

Ранее СМИ сообщали, что РФС выбирает из трех кандидатов на пост главного тренера сборной России: Валерий Карпин («Ростов»), Курбан Бердыев и Штефан Кунц (молодежная сборная Германии).