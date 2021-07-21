Немец рассматривается РФС в числе претендентов.

Все меньше времени остается до важного матча России с Хорватией в отборочном цикле ЧМ-2022. Он состоится уже 1 сентября, а главного тренера у нашей сборной по-прежнему нет. Но в ближайшие три дня мы его узнаем — президент РФС Александр Дюков обещал принять решение до начала сезона РПЛ.

Мы уже рассказывали о разных кандидатах — Доменико Тедеско, Андре Виллаш-Боаше, Курбане Бердыеве...

Есть и менее знакомый российской публике вариант, который также назывался в прессе. Это — Штефан Кунц. Некогда крутой нападающий — лучший бомбардир бундеслиги, чемпион страны в составе «Кайзерслаутерна». Он, к слову, забивал Станиславу Черчесову в товарищеском матче сборных России и Германии. А на Евро-1996, где немцы выиграли золото, отдал голевой пас Юргену Клинсманну, и тот поразил ворота Дмитрия Харина. В полуфинале же Кунц сам забил важный гол Англии, а потом отличился и в серии послематчевых пенальти. Сразу после него к «точке» подошел Гарет Саутгейт и потерпел неудачу — дорога к финалу была открыта.

Это все, впрочем, предания старины, а нас волнуют способности Кунца не форварда, а тренера. И здесь у широкой общественности знаний куда меньше. Хотя это только за пределами Германии Штефан — ноунейм в своей новой профессии. У себя на родине очень даже известен и популярен.

Не по работе в низших лигах с «Боруссией» (Нойнкирхен), «Вальдхофом» или «Рот-Вайссом», конечно, а по успехам с молодежной сборной Германии в последние пять лет. Команды под его руководством трижды подряд играли в финале чемпионата Европы. Дважды удачно — в 2017-м (победа над Испанией) и 2021-м годах (победа над Португалией), а один раз уступила в решающем матче все тем же испанцам — в 2019-м. Сменялись поколения, однако результат оставался неизменно высоким.

Но именно это может стать камнем преткновения в плане перспектив работы в сборной России. По итогам успешного Евро-2019 Германия получила одну из четырех путевок на Олимпиаду-2020, отданных Европе. И теперь с приездом Кунца в Россию возникают сложности.

Тренер сейчас думает о турнире в Токио, который стартует уже 22 июля и готовит к нему команду. При хорошем для Германии раскладе она сыграет в финале Олимпиады 7 августа.

Впрочем, у Кунца в штабе наверняка будет российский помощник, который отлично знаком с возможностями наших футболистов. «СЭ» уже называл кандидатуру, если придет иностранец — это главный тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов. Он, конечно, введет в курс дела главного тренера, кем бы он ни был.

Думаю, ни один тренер не будет через колено ломать нынешнюю команду — ни Виллаш-Боаш, ни Тедеско, ни Бердыев, ни Кунц. Каждый понимает, что коллектив не создашь по щелчку пальцев, а лозунг «уберите всех ветеранов, поставьте новые лица» может гулять только в болельщицких кругах, которым не отвечать за результат.

Да, пара ветеранов может завершить карьеру в сборной, но совершенно новую команду мы с Хорватией в любом случае не увидим. Все наши ведущие футболисты на виду, к заявке на Евро при большом желании можно добавить три-четыре человека.

После 7 августа (а возможно, и раньше) у Кунца будет три недели на изучение возможностей футболистов. Не так много, но и не так уж мало. Минимум три тура плюс, естественно, есть видеозаписи. А также российский помощник, который владеет материалом.

В принципе, паззл может сложиться. Тем более что кандидатура Кунца действительно интересная. Я уже отметил успехи в трех циклах с немецкой молодежкой. А еще один показательный момент — он был весной в числе трех кандидатов на пост главного тренера бундестим, освобождавшийся после ухода Йоахима Лева.

Это, конечно, знак качества. В Германии большой выбор самых сильных специалистов, а сборная — суперответственный пост, на который не станут предлагать слабых претендентов. Конкурентами Кунца были Ральф Рангник, получивший недавно высокую должность в «Локомотиве», а также Ханси Флик, совершавший подвиги в «Баварии». На нем в итоге и остановились.

Главным козырем Кунца на родине считают умение найти подход к каждому футболисту и сделать единый коллектив, который силен духом и всегда играет на пределе возможностей. Германия в последние годы не располагает сильнейшим подбором исполнителей в молодежном футболе, однако добивается громких побед. И в этом в первую очередь заслуга Кунца, которого все футболисты любят и уважают.

Что ж, развязка по главному тренеру сборной уже близка. И если им будет Кунц, то, на мой взгляд, это крайне любопытный кандидат, к которому не может быть изначального скепсиса.