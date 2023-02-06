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Сегодня, 21:22

Аленичев заявил, что он категорически против перехода РФС в Азию

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Экс-игрок сборной России, бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев поделился мнением о возможном переходе российского футбола в Азиатскую конфедерацию.

«Я категорически против. Лучше играть с «Баварией», «Барселоной» и «Манчестер Сити», чем с азиатскими клубами. С другой стороны, мы не знаем, сколько еще ждать отмены бана. Если он будет длиться 10 лет, тогда нужно уходить в Азию. На данный момент я против — нужно еще подождать какое-то время. Если перейдем в АФК, то легко всех обыграем? Я бы не был так уверен. Прошедший чемпионат мира показал, что в Азии есть команды, которые могут составить конкуренцию нашей сборной и клубам», — приводит слова Аленичева Sport24.

Весной 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и российские клубы от участия в международных соревнованиях.

В конце декабря исполком Российского футбольного союза (РФС) принял решение создать совместную с УЕФА рабочую группу, которая займется разработкой дорожной карты для возвращения российских сборных и клубов к международным турнирам.

Ранее в АФК заявили, что переход РФС пока не рассматривался официально.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-02-06-alenichev-kategoricheski-protiv-perekhoda-v-aziyu-luchshe-igrat-s-bavariyey-barselonoy-chem-s-aziatskimi-klubami
Дмитрий Аленичев
Футбол
РФС
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