Аленичев заявил, что он категорически против перехода РФС в Азию

Экс-игрок сборной России, бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев поделился мнением о возможном переходе российского футбола в Азиатскую конфедерацию.

«Я категорически против. Лучше играть с «Баварией», «Барселоной» и «Манчестер Сити», чем с азиатскими клубами. С другой стороны, мы не знаем, сколько еще ждать отмены бана. Если он будет длиться 10 лет, тогда нужно уходить в Азию. На данный момент я против — нужно еще подождать какое-то время. Если перейдем в АФК, то легко всех обыграем? Я бы не был так уверен. Прошедший чемпионат мира показал, что в Азии есть команды, которые могут составить конкуренцию нашей сборной и клубам», — приводит слова Аленичева Sport24.

Весной 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и российские клубы от участия в международных соревнованиях.

В конце декабря исполком Российского футбольного союза (РФС) принял решение создать совместную с УЕФА рабочую группу, которая займется разработкой дорожной карты для возвращения российских сборных и клубов к международным турнирам.

Ранее в АФК заявили, что переход РФС пока не рассматривался официально.