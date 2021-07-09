Роберто Карлос заявил, что сборную России по футболу должен возглавить иностранец

Бывший игрок сборной Бразилии и «Анжи» Роберто Карлос считает, что иностранный тренер во главе сборной России мог бы помочь изменить философию российского футбола.

«Я вчера читал о том, что РФС отправил Черчесова в отставку. Но это происходит в футболе, российская команда должна изменить свой подход, который заключается в том, что она только участвует. У нее есть отличные игроки, структура, однако она должна осознать, что может выигрывать турниры, а не просто в них участвовать.



Возможно, иностранный тренер может изменить философию российского футбола. В сборной есть иностранные футболисты, думаю, что можно было бы поставить иностранца во главе сборной России, чтобы игроки осознали, что благодаря качеству и силе они могут дойти до полуфинала или даже финала чемпионатов Европы и мира», — цитирует Карлоса ТАСС.

8 июля РФС объявил о том, что Станислав Черчесов покинул пост главного тренера сборной России. Контракт расторгнут по взаимному согласию сторон.

В групповом турнире Евро-2020 сборная России проиграла Бельгии (0:3), обыграла Финляндию (1:0), а в заключительной встрече группового турнира 21 июня разгромно уступила Дании (1:4) и заняла четвертое место в группе, не сумев выйти в плей-офф.