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Алексей Миранчук приехал в сборную России. И сделал фото с братом

22:07
Антон и Алексей Миранчуки.
Антон и Алексей Миранчуки.
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Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук прибыл в расположение сборной России. Там он встретился с братом, Антоном Миранчуком.

Антон и Алексей Миранчуки.
Антон и Алексей Миранчуки.

В прошедшие выходные Алексей дебютировал в чемпионате Италии. Он вышел на замену в матче против «Интера» (1:1) и отметился голом.

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