Алексей Миранчук приехал в сборную России. И сделал фото с братом

Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук прибыл в расположение сборной России. Там он встретился с братом, Антоном Миранчуком.

Антон и Алексей Миранчуки.

В прошедшие выходные Алексей дебютировал в чемпионате Италии. Он вышел на замену в матче против «Интера» (1:1) и отметился голом.