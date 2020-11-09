Алексей Миранчук приехал в сборную России. И сделал фото с братом
22:07
Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук прибыл в расположение сборной России. Там он встретился с братом, Антоном Миранчуком.
Антон и Алексей Миранчуки.
В прошедшие выходные Алексей дебютировал в чемпионате Италии. Он вышел на замену в матче против «Интера» (1:1) и отметился голом.
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