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Агент Головина: «У Саши все в порядке. Надеемся, сыграет с Кубой»

Алина Савинова
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Александр Клюев, агент полузащитника «Монако» Александра Головина, заявил, что футболист готов сыграть за сборную России в товарищеском матче против Кубы.

«У Саши все в порядке. Вы же видели, что после октябрьских матчей сборной он провел несколько игр за «Монако», все было хорошо. Он уже в расположении сборной. Прилетел вчера ночью. Надеемся, сыграет с Кубой», — приводит «РБ Спорт» слова Клюева.

В октябре Головин пропускал игры национальной команды против Камеруна и Кении из-за травмы.

20 ноября сборная России сыграет против Кубы. Встреча пройдет на «Волгоград Арене» и начнется в 19.30 по московскому времени. Ранее сборная России показала Головина и хавбека «Гавра» Далера Кузяева на тренировке под французскую музыку.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-golovina-u-sashi-vse-v-poryadke-on-uzhe-v-raspolozhenii-sbornoj/
Александр Головин
Сборная Кубы по футболу
Сборная России по футболу
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