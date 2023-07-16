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OLIMPBET Суперкубок России

Сегодня, 09:30

«Раздевалка уже не русская, а португалоговорящая. Но игрок сам выбирает такой путь». Интервью Мостового

Артем Бухаев
Корреспондент
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Игроки «Зенита» Клаудиньо, Андрей Мостовой и Малком.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Полузащитник «Зенита» ответил на вопросы «СЭ» после победы в OLIMPBET Суперкубке России.

В матче за OLIMPBET Суперкубок России «Зенит» одержал победу над ЦСКА в серии пенальти (0:0, 5:4). После завершения игры полузащитник команды из Санкт-Петербурга Андрей Мостовой ответил на вопросы «СЭ» — о бразильцах, конкуренции в чемпионате России и переходе Кузяева в «Гавр».

— Наверняка соскучился по атмосфере, что была на Суперкубке. Как тебе встреча в этом плане?

— Последняя такая игра состоялась год назад, когда мы боролись за Суперкубок со «Спартаком». Были фанаты. Конечно, получается совсем другой уровень. Тебя гонят болельщики и с той, и с другой стороны. Когда обе трибуны начали петь перед началом матча, у меня пошли мурашки по коже.

— Многие удивляются количеству бразильцев в «Зените». Немало и критики. Как ты на все это смотришь?

— Клуб сделал выбор в эту сторону. Это дает результат, поэтому с этим нужно мириться.

Игроки «Зенита» Вендел, Андрей Мостовой и Малком.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

— Тебе комфортно в такой ситуации?

— Нормально, в принципе. Хотя раздевалка уже не русская, а португалоговорящая. (Улыбается.) Но я сам выбрал этот путь, пришел в «Зенит».

— Как у тебя с португальским? Понимаешь что-то из речи бразильцев?

— Да куда мне? Hola, quе tal? («Привет, как дела?» — перевод с испанского. — Прим. «СЭ»). На этом все. Ну еще ругательства выучил.

Игорь Акинфеев и&nbsp;Михаил Кержаков. ЦСКА заслуживал Суперкубок больше «Зенита». Эта победа — имени Кержакова

— Было очень много слухов, что ты можешь покинуть «Зенит». Возможно ли это?

— Давно их не возникало. Ходили разговоры год назад, но ничего подобного не было. У меня год контракта остался. Все может быть. Никто не знает будущего.

— Тебе бы хотелось остаться?

— Всегда есть желание быть чемпионом. Но самое главное — играть.

— «Зенит» начал очередной сезон с трофея. Это дает дополнительную мотивацию на сезон? Или после победы уже ничего не хочется?

— Нас каждый год пугают. Но мы вновь взяли Суперкубок, хорошая традиция получается. Чемпионат же тоже после этого выигрываем.

— Долго ли никто не сможет бороться с «Зенитом» по ходу чемпионата?

— Либо мы ослабимся, либо соперники добавят. Думаю, ЦСКА станет главным нашим соперником в этом сезоне. Команды Федотова всегда сильные. Например, когда встречались с «Сочи» — получалось тяжело. Бывает, и не выигрывали.

&laquo;Зенит&raquo; в&nbsp;восьмой раз выиграл Суперкубок России по&nbsp;футболу. «Зенит» играл хуже ЦСКА, но взял суперкубок: Кержаков превзошел Акинфеева в серии пенальти

— Кузяев уехал в Европу, осуществил мечту. Как ты его поздравил?

— Выложил фотографию вместе с ним.

— Получается, Европа для россиян не закрыта. Мечтаешь попробовать свои силы там?

— Если Далер поехал... Есть и мечта, всегда говорил об этом.

Россия. Суперкубок.
15 июл, 17:00. Ак Барс Арена (Казань)
Зенит
0:0
ЦСКА

Андрей Мостовой
Футбол
ФК Зенит
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