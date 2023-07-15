ЦСКА заслуживал Суперкубок больше «Зенита». Эта победа — имени Кержакова

Команда Семака еще наберет форму, а Федотову нужны трансферы.

Яркая серия пенальти — единственное, что могло спасти такой матч за OLIMPBET Суперкубок. От «Зенита» и ЦСКА ждали как минимум голов в основное время, как максимум — игру, соответствующую вывеске и антуражу (40 тысяч на стадионе в Казани — вау!). Но получили классическую картину: обе команды только выходят из режима тренировок под нагрузкой и далеки от легкости, позволяющей играть быстро и свежо.

ЦСКА был лучше в основное время — и по цифрам (0 ударов в створ у «Зенита» и 4 всего против 15 выстрелов у соперника), и по визуальному впечатлению. Да, команда Семака владела мячом, но вся острота возникала у ворот Кержакова. Михаил уверенно разобрался со штрафным от Зайнутдинова, отразил выстрел Гайича и сделал все, чтобы мы не увидели голов до серии пенальти, а самым напряженным моментом игры остался фол доктора «Зенита» медицинским чемоданом, спровоцировавший потасовку.

Конечно, никаких выводов о форме «Зенита» — и тем более о раскладе сил в новом сезоне — делать не нужно. Во-первых, с командами Федотова Семаку играть сложнее всего: в сезоне-2021/22 были поражение и ничья с «Сочи», а этой весной — 0:1 в Москве. Во-вторых, питерцы еще наберут форму. Хотя без Вендела и Кузяева в центре поля (Ду Кейрос пока не готов выдавать такой объем и качество), а также с Клаудиньо, который, кажется, очень хочет во «Фламенго», доминировать с привычным запасом будет чуть сложнее.

OLIMPBET Суперкубок России. Фото Александр Федоров, «СЭ»

ЦСКА тоже вряд ли получил в Казани много новой информации. То, что команда в состоянии играть с «Зенитом» как минимум на равных в очных матчах, было понятно еще в прошлом сезоне: в Питере армейцы проиграли, но доставили сопернику много проблем, а в Москве вырвали победу в равном матче. Но вопрос конкуренции за чемпионство решается не в очных встречах, а на дистанции. Для этого нужна глубокая скамейка, которой у ЦСКА не было ни прошлым летом, ни сейчас. Только в июле клуб упустил Марио Фернандеса, попрощался с Мединой и продолжает переговоры по трансферам Карраскаля с Зайнутдиновым. И никого не подписал.

В итоге на матч за Суперкубок ЦСКА вышел с атакующей тройкой Чалов-Заболотный-Мухин, а игру освежал сначала Набабкиным и Кучаевым, а в концовке — Ермаковым, Рядно и Гайчем. Да, есть еще Обляков, который не совсем здоров, но и с ним скамейка выглядит печально.

«Только мы знаем, чего нам стоило насобирать на стартовый состав, — признал Федотов. — Первый опыт получили молодые ребята — они показали себя с лучшей стороны. Я горд своей командой: мы показали зрелый футбол, сделали все и даже больше — и должны были решить все в основное время, не хватило завершения и последнего паса».

Вильмар Барриос. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Да, когда дошло до пенальти, ЦСКА превратился в явного фаворита даже с такими проблемами с составом. Фигура Акинфеева их просто перекрывала. Игорь только недавно потащил два выстрела в финале Кубка, а к «Зениту» подошел с уникальными цифрами — в ЦСКА выиграл пять серий из пяти, а единственное поражение в карьере случилось в четвертьфинале чемпионата мира с Хорватией.

Но именно в такие моменты чаще всего и появляются новые герои. До этого лета Михаил Кержаков считался одним из самых слабых вратарей РПЛ по спасениям при 11-метровых: пропустил 15 ударов подряд, а в официальных матчах за «Зенит» вообще не отражал их ни разу. Более того, все шло к тому, что в новом сезоне он выпадет из стартового состава: «Зенит» вернул Никиту Гойло из «Пари НН», сохранил Васютина и Одоевского.

Но резко все переиграл: Гойло в шаге от обмена на Адамова из «Сочи», а Кержаков сначала выиграл серию пенальти с «Фенербахче», а теперь провел выдающийся матч в Казани. 36-летний вратарь тащил в основное время и улучшил статистику отбитых пенальти в серии.

Такие истории — украшение матча за Суперкубок. И классный разогрев стартующего сезона РПЛ, в котором точно будет много сюрпризов.