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«Зенит» играл хуже ЦСКА, но взял суперкубок: Кержаков превзошел Акинфеева в серии пенальти

Гоша Чернов
Корреспондент
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«Зенит» в восьмой раз выиграл Суперкубок России по футболу.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Сине-бело-голубые выиграли первый трофей сезона — OLIMBET Суперкубок России.
Россия. Суперкубок.
15 июл, 17:00. Ак Барс Арена (Казань)
Зенит
0:0
ЦСКА

Другой финал для Казани

Спустя год Казань вернулась в премьер-лигу и еще до первого матча «Рубина» в сезоне приняла большой футбол. Для столицы Татарстана это крупное событие и частичная компенсация несправедливого лишения права принять Суперкубок УЕФА в этом году. Конечно, битва между «Манчестер Сити» и «Севильей» вызвала бы огромный ажиотаж в Казани, но и на игру «Зенит» — ЦСКА все билеты на «Ак Барс Арену» были проданы.

В последний раз этот стадион принимал матч за трофей в 2016 году, когда за Кубок России тоже боролись «Зенит» и ЦСКА. Тогда дубль Халка позволил сине-бело-голубым победить со счетом 4:1, но в том же году здесь армейцы выиграли последнее на сегодня золото чемпионата России с феноменальным спасением Акинфеева на финальных минутах. Так что воспоминания о казанском стадионе у обоих соперников позитивные.

Пока без Марио

В прошлом сезоне красно-синие финишировали в чемпионате России вслед за «Зенитом» и завоевали второй по значимости трофей страны. Команда Владимира Федотова считается едва ли не главным конкурентом петербуржцев в борьбе за золото будущего сезона и должна была доказать свою силу в субботу. Правда, к ЦСКА перед игрой хватало вопросов: армейцы никого не приобрели и потеряли Хесуса Медину, да и результаты контрольных матчей межсезонья совсем не впечатляли.

«Зенит» на рынке более активен: уже пришли Ду Кейрос, Гойло, Коваленко, выкуплен Мантуан, зимой в Санкт-Петербург переберется юный Педро, а в режиме ожидания остается Марио Фернандес. Приближающийся трансфер легендарного защитника ЦСКА — одно из главных событий лета в нашем футболе, но «Зенит» все еще тянет с объявлением. Может быть, чтобы дополнительно не злить красно-синих перед игрой.

Максим Мухин (слева).
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Мухин на месте Облякова

Впрочем, кадровых проблем у Сергея Семака тоже хватало. Родригао травмирован, Вендел все еще находится в Бразилии и форсирует свой трансфер, зато повреждение Клаудиньо оказалось несерьезным: хавбек появился на поле с первых минут. В целом состав чемпионов России угадывался: Мантуан сейчас выглядит предпочтительнее Мостового, а Кержаков в воротах безальтернативен даже с учетом неплохой конкуренции.

Федотов же с составом немного удивил. В Москве остались Карраскаль, Агапов и Глебов, но каждый из них все равно имел не самые высокие шансы на выход в основе. В запасе оказался Обляков, который, вероятно, был не до конца готов, а на его привычном месте правого инсайда неожиданно появился Мухин. Максим — в большей степени разрушитель и футболист центра поля, да еще и правша, в отличие от Ивана.

Малком и Сергей Карасев
Малком и Сергей Карасев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Провальный тайм чемпиона

Команды Федотова всегда славились организованностью и компактностью. Семаку с ним все время тяжело — и «Оренбург», и «Сочи», и ЦСКА доставляли «Зениту» немало проблем. Да, состав армейцев выглядел слабее сине-бело-голубых, но план Федотова на игру был четким: москвичи насытили центр поля, уязвимое место сегодняшнего «Зенита», а также старались выдавливать противника во фланги.

&laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; ЦСКА. «Зенит» — обладатель Суперкубка России! Ренан повторил «удар Паненки». Live

Рисунок игры во многом был похож на тот, что помог ЦСКА обыграть петербуржцев в марте: сине-бело-голубые заметно больше владели мячом, но продирались к штрафной с гигантским трудом. Тогда в первые полчаса «Зенит» разгромно уступал оппоненту по ударам — 0:5. На этот раз за стартовые 45 минут чемпион выцедил лишь один неопасный удар Ду Кейроса издали.

Отчасти проблемы «Зенита» крылись в необычной структуре. Состав, как мы уже сказали, был предсказуем, однако Семак внезапно переключился со схемы 4-3-3 на 4-4-2 с Малкомом в роли второго форварда. Глобально это никакой не сюрприз, так как лидер «Зенита» склонен к смещениям в центр, но на сборах этот вариант почти не наигрывался.

Федор Чалов (справа) наносит удар по воротам «Зенита».
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Чалов против врача

Фланговое нападение уже давно не отличительная черта «Зенита», а навесы на Кассьерру не так эффективны, как на Дзюбу, потому что колумбиец плох в верховой борьбе. Отсюда и сложности с созданием голевых моментов.

А вот армейцы столкнулись с другой трудностью — с реализацией. Серебряные медалисты РПЛ были намного острее чемпиона: Барриос выносил мяч почти с линии после удара Мухина, Чалов после ошибки Чистякова бил в перекладину, а Кержаков в зрелищном прыжке тащил мяч из «девятки» после мощного выстрела Зайнутдинова со штрафного.

Игру нельзя было назвать зрелищной, но нервной — точно. Обилие пауз, стыков и отсутствие голов сказывались на состоянии футболистов. Дошло до того, что незадолго до перерыва Чалов набросился на врача-массажиста «Зенита» Павла Скорика, потому что тот случайно задел ящиком с водой Гайича.

Ни одного удара в створ у сине-бело-голубых

В перерыве следовало ожидать перестроений в структуре «Зенита», но переключаться на 4-3-3 Семак не стал — Малком продолжил играть в паре с Кассьеррой, и все еще эта задумка не работала. Атаки невской команды были чрезвычайно тягучими и безрезультатными — за 90 минут она так ни разу и не попала в створ.

ФК &laquo;Зенит&raquo;. «Зенит» стал самым титулованным клубом России

ЦСКА же стал действовать смелее и постепенно приближался к голу. Одним из лучших на поле был Зайнутдинов, который на своей бровке разрывал и Мантуана, и Караваева — именно действия казахского защитника привели к удару Гайича в упор. Но Кержаков в том эпизоде сыграл роскошно.

Смелость ЦСКА проявлялась во всем: и в борьбе, и во владении мячом, и в конкретике на передовой. Даже Мойзес лез в опасный дриблинг в чужой штрафной и вполне мог забить, если бы был двуногим. «Зенит» выглядел непривычно уязвимым — кажется, ЦСКА действительно станет его главным конкурентом за чемпионство.

Андрей Мостовой обнимает Михаила Кержакова.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Рекорд «Зенита»

Впрочем, забить армейцам так и не удалось. Вероятно, сказалось отсутствие покупок: у ЦСКА на лавке находилась сплошь молодежь, а у «Зенита» на замену выходили совсем другие люди. Хотя не все перестановки Семака были тактическими: например, Мантуан получил повреждение в концовке и вынужден был покинуть поле.

Михаил Кержаков отбил два пенальти в&nbsp;матче с &laquo;Фенербахче&raquo;. «Зенит» потерял Клаудиньо. Зато обыграл «Фенербахче» по пенальти

Овертайма по регламенту нет, так что после безголевой ничьей была сразу же назначена серия пенальти. В ней, разумеется, изначальное преимущество было у Акинфеева — многолетний капитан ЦСКА за карьеру отразил немало 11-метровых, а вот у Кержакова с ними не все в порядке, пусть Михаил и выиграл серию в товарищеском матче с «Фенербахче».

Долгое время перестрелка проходила без промахов, причем армейцы регулярно забивали в правый угол от Кержакова. Но пятым ударом Гайич решил сменить направление, и Кержаков взял мяч. Казалось, Сергеев должен был принести «Зениту» трофей, но Акинфеев сделал идентичный сейв в том же углу.

Началась серия до промаха, и в ней дрогнул Ермаков — Кержаков взял мяч, а Ренан зрелищной паненкой принес «Зениту» победу, а с ней и рекорд по числу суперкубков: теперь у сине-бело-голубых их восемь, а у армейцев осталось семь. Акинфеев уступил в серии пенальти, и это, конечно, мини-сенсация. Как и победа «Зенита» — по игре ЦСКА был лучше, но трофейную комнату пополняют петербуржцы.

Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
Игорь Акинфеев
Михаил Кержаков
Сергей Семак
Футбол
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
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