«Зенит» установил рекорд Суперкубка
«Зенит» разгромил «Спартак» (4:0), выиграл седьмой Суперкубок России в своей истории и в третий раз подряд начал сезон с трофея.
Команда Сергея Семака установила рекорд турнира, забив четыре безответных мяча. Ранее крупных побед (3:0) добивались ЦСКА в 2013 году и «Зенит» в 2021-м.
До Семака сине-бело-голубых к Суперкубку приводили голландец Дик Адвокат, итальянец Лучано Спаллетти, португалец Андре Виллаш-Боаш и румын Мирча Луческу.
Все матчи за Суперкубок России
|
Дата
|
Стадион
|
Чемпион
|
Обладатель Кубка
|
Счет
|
Голы
|
08.03.2003
|
Локомотив
|
Локомотив
|
ЦСКА
|
1:1 (пен. — 4:3)
|
Пименов — Ярошик
|
07.03.2004
|
Локомотив
|
ЦСКА
|
Спартак
|
3:1 (д.в.)
|
Семак, Карвалью, Кириченко — Калиниченко
|
06.03.2005
|
Локомотив
|
Локомотив
|
Терек
|
1:0
|
Лоськов
|
01.03.2006
|
Лужники
|
ЦСКА
|
Спартак*
|
3:2
|
Жирков, Одиа, Жо — Титов, Моцарт
|
03.03.2007
|
Лужники
|
ЦСКА
|
Спартак*
|
4:2
|
Жо-2, Вагнер Лав, Игнашевич — Баженов, Торбинский
|
09.03.2008
|
Лужники
|
Зенит
|
Локомотив
|
2:1
|
Аршавин, Погребняк — Родолфу
|
07.03.2009
|
Лужники
|
Рубин
|
ЦСКА
|
1:2 (д.в.)
|
Шаронов — Шемберас, Нецид
|
07.03.2010
|
Лужники
|
Рубин
|
ЦСКА
|
1:0
|
Бухаров
|
06.03.2011
|
Кубань
|
Зенит
|
ЦСКА
|
1:0
|
Ионов
|
14.07.2012
|
Металлург
|
Зенит
|
Рубин
|
0:2
|
Боккетти, Дядюн
|
13.07.2013
|
Олимп-2
|
ЦСКА
|
Зенит*
|
3:0
|
Хонда-2, Игнашевич
|
26.07.2014
|
Кубань
|
ЦСКА
|
Ростов
|
3:1
|
Вернблум, Тошич, С.Думбья — Милич
|
12.07.2015
|
Петровский
|
Зенит
|
Локомотив
|
1:1 (пен. — 4:2)
|
Смольников — Ньясс
|
23.07.2016
|
Локомотив
|
ЦСКА
|
Зенит
|
0:1
|
Маурисиу
|
14.07.2017
|
Локомотив
|
Спартак
|
Локомотив
|
2:1 (д.в.)
|
Луиз Адриану, Промес — Фернандеш
|
27.07.2018
|
Нижний Новгород
|
Локомотив
|
ЦСКА*
|
0:1 (д.в.)
|
Хосонов
|
06.07.2019
|
Динамо
|
Зенит
|
Локомотив
|
2:3
|
Азмун-2 — Ал.Миранчук-2, Смолов
|
07.08.2020
|
ВЭБ Арена
|
Зенит
|
Локомотив*
|
2:1
|
Дзюба, Оздоев — Чорлука
|
17.07.2021
|
Калининград Арена
|
Зенит
|
Локомотив
|
3:0
|
Кузяев, Азмун, Ерохин
|
09.07.2022
|
Газпром Арена
|
Зенит
|
Спартак
|
4:0
|
И.Сергеев, Малком, Вендел, Кассьерра
* Вице-чемпион России.
Питерцы сравнялись по числу Суперкубков с многолетним рекордсменом турнира — ЦСКА.
Причем по проценту успешных игр «Зенит» обогнал армейцев. При семи победах у сине-бело-голубых три поражения, а у красно-синих — четыре.
Четвертую неудачу потерпел и «Спартак», у которого, правда, всего одна победа.
Антирекорд принадлежит «Локо». Красно-зеленые уступили в шести финалах из девяти.
Все участники матчей за Суперкубок России
|
Клуб
|
Финалы
|
Победы
|
Поражения
|
ЦСКА
|
11
|
7 (2004, 2006, 2007, 2009, 2013, 2014, 2018)
|
4 (2003, 2010, 2011, 2016)
|
Зенит
|
10
|
7 (2008, 2011, 2015, 2016, 2020, 2021, 2022)
|
3 (2012, 2013, 2019)
|
Локомотив
|
9
|
3 (2003, 2005, 2019)
|
6 (2008, 2015, 2017, 2018, 2020, 2021)
|
Рубин
|
3
|
2 (2010, 2012)
|
1 (2009)
|
Спартак
|
5
|
1 (2017)
|
4 (2004, 2006, 2007, 2022)
|
Терек
|
1
|
-
|
1 (2005)
|
Ростов
|
1
|
-
|
1 (2014)