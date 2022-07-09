«Зенит» установил рекорд Суперкубка

«Зенит» разгромил «Спартак» (4:0), выиграл седьмой Суперкубок России в своей истории и в третий раз подряд начал сезон с трофея.

Команда Сергея Семака установила рекорд турнира, забив четыре безответных мяча. Ранее крупных побед (3:0) добивались ЦСКА в 2013 году и «Зенит» в 2021-м.

До Семака сине-бело-голубых к Суперкубку приводили голландец Дик Адвокат, итальянец Лучано Спаллетти, португалец Андре Виллаш-Боаш и румын Мирча Луческу.

Все матчи за Суперкубок России

Дата Стадион Чемпион Обладатель Кубка Счет Голы 08.03.2003 Локомотив Локомотив ЦСКА 1:1 (пен. — 4:3) Пименов — Ярошик 07.03.2004 Локомотив ЦСКА Спартак 3:1 (д.в.) Семак, Карвалью, Кириченко — Калиниченко 06.03.2005 Локомотив Локомотив Терек 1:0 Лоськов 01.03.2006 Лужники ЦСКА Спартак* 3:2 Жирков, Одиа, Жо — Титов, Моцарт 03.03.2007 Лужники ЦСКА Спартак* 4:2 Жо-2, Вагнер Лав, Игнашевич — Баженов, Торбинский 09.03.2008 Лужники Зенит Локомотив 2:1 Аршавин, Погребняк — Родолфу 07.03.2009 Лужники Рубин ЦСКА 1:2 (д.в.) Шаронов — Шемберас, Нецид 07.03.2010 Лужники Рубин ЦСКА 1:0 Бухаров 06.03.2011 Кубань Зенит ЦСКА 1:0 Ионов 14.07.2012 Металлург Зенит Рубин 0:2 Боккетти, Дядюн 13.07.2013 Олимп-2 ЦСКА Зенит* 3:0 Хонда-2, Игнашевич 26.07.2014 Кубань ЦСКА Ростов 3:1 Вернблум, Тошич, С.Думбья — Милич 12.07.2015 Петровский Зенит Локомотив 1:1 (пен. — 4:2) Смольников — Ньясс 23.07.2016 Локомотив ЦСКА Зенит 0:1 Маурисиу 14.07.2017 Локомотив Спартак Локомотив 2:1 (д.в.) Луиз Адриану, Промес — Фернандеш 27.07.2018 Нижний Новгород Локомотив ЦСКА* 0:1 (д.в.) Хосонов 06.07.2019 Динамо Зенит Локомотив 2:3 Азмун-2 — Ал.Миранчук-2, Смолов 07.08.2020 ВЭБ Арена Зенит Локомотив* 2:1 Дзюба, Оздоев — Чорлука 17.07.2021 Калининград Арена Зенит Локомотив 3:0 Кузяев, Азмун, Ерохин 09.07.2022 Газпром Арена Зенит Спартак 4:0 И.Сергеев, Малком, Вендел, Кассьерра

* Вице-чемпион России.

Питерцы сравнялись по числу Суперкубков с многолетним рекордсменом турнира — ЦСКА.

Причем по проценту успешных игр «Зенит» обогнал армейцев. При семи победах у сине-бело-голубых три поражения, а у красно-синих — четыре.

Четвертую неудачу потерпел и «Спартак», у которого, правда, всего одна победа.

Антирекорд принадлежит «Локо». Красно-зеленые уступили в шести финалах из девяти.

Все участники матчей за Суперкубок России