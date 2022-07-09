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Сегодня, 21:26

«Зенит» установил рекорд Суперкубка

Кирилл Бурдаков
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Футболисты «Зенита».
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Зенит» разгромил «Спартак» (4:0), выиграл седьмой Суперкубок России в своей истории и в третий раз подряд начал сезон с трофея.

Команда Сергея Семака установила рекорд турнира, забив четыре безответных мяча. Ранее крупных побед (3:0) добивались ЦСКА в 2013 году и «Зенит» в 2021-м.

До Семака сине-бело-голубых к Суперкубку приводили голландец Дик Адвокат, итальянец Лучано Спаллетти, португалец Андре Виллаш-Боаш и румын Мирча Луческу.

Все матчи за Суперкубок России

Дата

Стадион

Чемпион

Обладатель Кубка

Счет

Голы

08.03.2003

Локомотив

Локомотив

ЦСКА

1:1 (пен. — 4:3)

Пименов — Ярошик

07.03.2004

Локомотив

ЦСКА

Спартак

3:1 (д.в.)

Семак, Карвалью, Кириченко — Калиниченко

06.03.2005

Локомотив

Локомотив

Терек

1:0

Лоськов

01.03.2006

Лужники

ЦСКА

Спартак*

3:2

Жирков, Одиа, Жо — Титов, Моцарт

03.03.2007

Лужники

ЦСКА

Спартак*

4:2

Жо-2, Вагнер Лав, Игнашевич — Баженов, Торбинский

09.03.2008

Лужники

Зенит

Локомотив

2:1

Аршавин, Погребняк — Родолфу

07.03.2009

Лужники

Рубин

ЦСКА

1:2 (д.в.)

Шаронов — Шемберас, Нецид

07.03.2010

Лужники

Рубин

ЦСКА

1:0

Бухаров

06.03.2011

Кубань

Зенит

ЦСКА

1:0

Ионов

14.07.2012

Металлург

Зенит

Рубин

0:2

Боккетти, Дядюн

13.07.2013

Олимп-2

ЦСКА

Зенит*

3:0

Хонда-2, Игнашевич

26.07.2014

Кубань

ЦСКА

Ростов

3:1

Вернблум, Тошич, С.Думбья — Милич

12.07.2015

Петровский

Зенит

Локомотив

1:1 (пен. — 4:2)

Смольников — Ньясс

23.07.2016

Локомотив

ЦСКА

Зенит

0:1

Маурисиу

14.07.2017

Локомотив

Спартак

Локомотив

2:1 (д.в.)

Луиз Адриану, Промес — Фернандеш

27.07.2018

Нижний Новгород

Локомотив

ЦСКА*

0:1 (д.в.)

Хосонов

06.07.2019

Динамо

Зенит

Локомотив

2:3

Азмун-2 — Ал.Миранчук-2, Смолов

07.08.2020

ВЭБ Арена

Зенит

Локомотив*

2:1

Дзюба, Оздоев — Чорлука

17.07.2021

Калининград Арена

Зенит

Локомотив

3:0

Кузяев, Азмун, Ерохин

09.07.2022

Газпром Арена

Зенит

Спартак

4:0

И.Сергеев, Малком, Вендел, Кассьерра

* Вице-чемпион России.

Питерцы сравнялись по числу Суперкубков с многолетним рекордсменом турнира — ЦСКА.

Причем по проценту успешных игр «Зенит» обогнал армейцев. При семи победах у сине-бело-голубых три поражения, а у красно-синих — четыре.

Четвертую неудачу потерпел и «Спартак», у которого, правда, всего одна победа.

Антирекорд принадлежит «Локо». Красно-зеленые уступили в шести финалах из девяти.

Все участники матчей за Суперкубок России

Клуб

Финалы

Победы

Поражения

ЦСКА

11

7 (2004, 2006, 2007, 2009, 2013, 2014, 2018)

4 (2003, 2010, 2011, 2016)

Зенит

10

7 (2008, 2011, 2015, 2016, 2020, 2021, 2022)

3 (2012, 2013, 2019)

Локомотив

9

3 (2003, 2005, 2019)

6 (2008, 2015, 2017, 2018, 2020, 2021)

Рубин

3

2 (2010, 2012)

1 (2009)

Спартак

5

1 (2017)

4 (2004, 2006, 2007, 2022)

Терек

1

-

1 (2005)

Ростов

1

-

1 (2014)

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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Елена Рыбакина 3 6 6
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Матч завершен

П2

17%

1.69

П1

15%

2.30

Ф1(+1.5) сета

8%

1.49
⚽ Футбол. Россия. Суперкубок
Зенит 4
Спартак 0
Матч завершен

П1

22%

1.57

ТБ 2.5

14%

1.81

Обе забьют - да

17%

1.87
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
2
0
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