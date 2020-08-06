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«Зенит» отправился в Москву на матч Суперкубка России

16:39
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Игроки «Зенита» отправились в Москву на матч Олимп-Суперкубка России против «Локомотива», сообщается в официальном Twitter клуба.

Встреча пройдет на «ВЭБ Арене» 7 августа и начнется в 19:00 мск. Прошлогодним победителем является «Локомотив».

Олимп - Суперкубок России: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: «Зенит» — «Локомотив»: Суперкубок-2020




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