«Зенит» отправился в Москву на матч Суперкубка России

Игроки «Зенита» отправились в Москву на матч Олимп-Суперкубка России против «Локомотива», сообщается в официальном Twitter клуба.

Встреча пройдет на «ВЭБ Арене» 7 августа и начнется в 19:00 мск. Прошлогодним победителем является «Локомотив».