«Зенит» отправился в Москву на матч Суперкубка России
16:39
Игроки «Зенита» отправились в Москву на матч Олимп-Суперкубка России против «Локомотива», сообщается в официальном Twitter клуба.
Встреча пройдет на «ВЭБ Арене» 7 августа и начнется в 19:00 мск. Прошлогодним победителем является «Локомотив».
Отправляемся в Москву! #Суперкубок2020 pic.twitter.com/e0vXbOUcBL— ФК «Зенит» ? (@zenit_spb) August 6, 2020
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