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Сутормин — о возможном бойкоте матча за Суперкубок со «Спартаком»: «Изначально думал, что матч состоится»

Сутормин высказался о разговорах о бойкоте Суперкубка со стороны «Спартака»
Антон Иванов
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Владимир Пушкарев
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Защитник «Зенита» Алексей Сутормин в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказался о разговорах о бойкоте Суперкубка со стороны «Спартака».

— Ты был доволен, когда «Спартак» выпустил заявление о том, что все-таки сыграет в матче за Суперкубок?

— Я изначально думал, что матч в любом случае состоится. Это шел подогрев со стороны — и мы, и футболисты «Спартака» хотим играть. Всем надо успокоиться. Есть правила, которым нужно следовать.

— Не было ощущения, что «Спартак» просто боится «Зенита»? А бойкот стал бы подтверждением таких разговоров.

— Не сказал бы, что это прямо боязнь. Мы знаем свою силу. Последние игры в Питере со «Спартаком» складывались для нас удачно. Они это тоже понимают. Если мы сыграем в свой футбол, то результат будет положительным. Я не представляю, что какой-то спортсмен может по собственному желанию бойкотировать матч. Тем более матч за трофей.

Алексей Сутормин
ФК Зенит
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